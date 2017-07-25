Хоккеист Зарипов отверг употребление допинга

Хоккеист Данис Зарипов, дисквалифицированный на два года за употребление допинга, отверг обвинения в употреблении допинга и заявил, что будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Об этом сообщает газета «Спорт Экспресс».

«Я буду подавать апелляцию, буду бороться до конца. Никогда в жизни не употреблял допинг. Запрещенные препараты в анализах? Как я понял, это все могло попасть в организм с едой, с питанием. Но я так понял, что наказали меня за препарат, который может скрывать допинг. Все это очень непонятно, но я буду защищать свое имя», — заявил он.

В беседе с изданием «Чемпионат» хоккеист добавил, что ни WADA, ни IIHF с ним не связывались, о своем отстранении он узнал из СМИ. «Получается, все о себе узнаю от третьих лиц. Поэтому мне и сказать особо нечего. Сижу вот перевариваю эту информацию и думаю, как дальше жить», — сказал Зарипов.

По его словам речь идет о допинг-пробе, которую взяли в феврале. «А сейчас я узнаю, что у меня обнаружили тогда мочегонное средство. А эксперты посчитали, что оно скрывает другие препараты, которых в моей пробе и не было», — добавил спортсмен.

Зарипов добавил, что продолжает тренироваться, но не в составе казанского ХК «Ак Барса», в который он практически перешел в начале июля из магнитогорского «Металлурга». Он добавил, что с клубом на связи. Спортсмен также отметил, что «для нашего хоккея это в принципе новая и непривычная ситуация».

В клубах «Ак Барс» и «Металлург» также заявили, что будут совместно обжаловать двухлетнюю дисквалификацию нападающего Зарипова, о положительной допинг-пробе которого стало известно во вторник.

В казанском клубе сообщили, что подписанный контракт между ним и Зариповым так и не вступил в законную силу, так как до настоящего времени хоккеист проходил углубленный медосмотр: игроку требовались дополнительные консультации у различных специалистов, в том числе и у зарубежных.

Ранее КХЛ дисквалифицировал на два года хоккеиста Даниса Зарипова из-за положительной пробы на допинг. Сообщалось, что На одном из допинг-контролей в завершившемся сезоне в анализах Зарипова обнаружили вещества, относящиеся к классу стимуляторов и диуретиков и маскирующих агентов.

Также из-за положительной пробы на допинг отстранили до сентября 2018 года защитника «Адмирала» Андрея Конева и и до октября 2017 года защитника «Медвешчака» Дерека Смита.

36-летний хоккеист Данис Зарипов является единственным четырехкратным обладателем Кубка Гагарина, а также трехкратным чемпионом мира.