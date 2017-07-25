Квартиры жителей интерната в Москве переписали на окружение его экс-сотрудников

Московские квартиры двух жителей психоневрологического интерната (ПНИ) №30 оформили на людей, которые связаны с бывшим директором интерната, депутатом Мосгордумы Алексеем Мишиным. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на документы, которые оказались в распоряжении редакции.

Из этих документов следует, что Мишин является опекуном Романа Богомолова и Елены Ильинской, которых признали недееспособными. Депутат согласился, чтобы от их имени действовала сотрудница учреждения Елена Караваева.

В свою очередь, Караваева заключила два договора о пожизненной ренте. Согласно этим документам, ПНИ получают ежемесячную выплату в размере 15 тысяч рублей. Также в документах говорится, что после их смерти эти квартиры перейдут в собственность Светланы Дасаевой (помощницы депутата Мишина) и Кристины Волковой (дочери Натальи Волковой, бывшей сотрудницы ПНИ №30).

В государственном реестре недвижимости указано, сообщает «Медуза», что квартиры уже принадлежат Дасаевой и Волковой — притом, что Богомолов и Ильинская живы.

В отделе опеки и попечительства изданию заявили, что «у этих людей есть опекун, их интересы учтены, у них есть номинальные банковские счета, на которые им должны переводить деньги».

По словам юриста Яны Мандрыкиной, формально такие сделки не являются незаконными, но могут подпадать под определение «притворная сделка». Вместе с тем она отметила, что если сдавать квартиры жильцов ПНИ в аренду, они могли бы получить значительно больше 15 тысяч рублей в месяц.