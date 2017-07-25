Глава Минтранса объяснил отмену бесплатного багажа поручением Путина

Министр транспорта Максим Соколов заявил, что законопроект, предлагающий отменить бесплатный провоз багажа для невозвратных билетов, приняли по поручению президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

«Законопроект принят по поручению президента и направлен на то, чтобы люди, которые пользуются невозвратными тарифами, летали еще дешевле. Многие пассажиры не берут с собой багаж, и их не так мало», — сказал Максим Соколов.

По его словам, жто позволит снизить цены на билеты на 10–20%.

Ранее во вторник Совфед одобрил отмену бесплатного багажа для невозвратных билетов. Согласно закону, право пассажиров с возвратным билетом брать багаж весом как минимум 10 кг сохраняется. При этом, согласно поправкам в Воздушный кодекс, невозвратный тариф «может не предусматривать» бесплатный багаж.

Помимо этого, Минтранс сегодня предложил внести изменения в правила перевозки багажа в самолетах. В ведомстве объяснили, что изменения не предусматривают запрет убирать в ручную кладь папку для бумаг, зонтик, трость, букет цветов, верхнюю одежду и дргуие вещи.

При этом Минтранс предлагает установить минимальный вес ручной клади, которую пассажир сможет бесплатно провозить на борту самолета. «Эта норма должна быть не менее 5 кг, а перевозчиком может быть изменена и в сторону увеличения», — сказано в завлении Минтранса.

По мнению Соколова, новые правила «не предполагают ухудшения условий» для пассажиров.