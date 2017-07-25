Предложивший начать расследование против Медведева сенатор не прошел муниципальный фильтр в Бурятии

Кандидат в главы Бурятии от партии КПРФ Вячеслав Мархаев не смог преодолеть муниципальный фильтр для участия в региональных выборах, сообщается на сайте КПРФ.

Согласно официальной информации, избирком Бурятии отказался регистрировать Мархаева из-за сдвоенных подписей и ошибок в поданных документах.

«Будем писать жалобу в Центральную избирательную комиссию и обращаться в суд», — сказал кандидат «Коммерсанту».

По словам Мархаева, несколько сданных за него подписей оказались сдвоенными, так как «на его однопартийцев в районных думах оказывалось давление», и перед тем как подписаться за него, они «уже сдали подписи в поддержку других кандидатов».

Ранее Мархаев распространил открытое письмо, в котором он обвинил местное отделение «Единой России» в «попрании конституционных прав сотен тысяч жителей республики, полной дискредитации выборов как акта народного волеизъявления», а муниципальный фильтр назвал «политической дубиной».

Отметим, что, по информации «Новой», «Единая Россия» предлагала Мархаеву голоса своих депутатов для прохождения муниципального фильтра, но коммунист отказался.

«Нам не нужна их помощь, — заявлял Мархаев. — Мы надеемся на свои силы».

Вячеслав Мархаев является сенатором от Иркутской области. В марте, после публикации фильма Фонда борьбы с коррупцией о Дмитрии Медведеве, Мархаев предложил проверить доходы премьера.«Следует потребовать от правоохранительных органов, от Генеральной прокуратуры расследования всех фактов, связанных с доходами и имуществом премьер-министра. Соответствуют ли эти обстоятельства действительности?», - заявлял он.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко тогда не поддержала инициативу, сославшись на то, что Мархаев не сформулировал протокольное поручение, которое можно было бы обсуждать.

Напомним, 18 июля Евгений Ройзман, которого партия «Яблоко» выдвинула кандидатом в губернаторы Свердловской области, сообщил, что он не проходит муниципальный фильтр из-за того, что подписи муниципальных депутатов в регионе были централизованно собраны администрациями.

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10 сентября 2017 года в России пройдет единый день голосования. В 17 регионах будут выбирать губернаторов, в шести пройдут парламентские выборы.

Максим Прошкин