Совфед одобрил закон о регулировании мессенджеров

Совет Федерации одобрил закон, регулирующий деятельность мессенджеров. Об этом сообщает Интерфакс.

Закон вводит само понятие «мессенджер», а также прописывает обязанности для подобных сервисов. Так, сведения об абонентском номере пользователей мессенджера могут передаваться третьим лицам только с согласия пользователей мессенджера.

Кроме этого, мессенджеры, принадлежащие зарегистрированным в России юридическим лицам или гражданам России, могут самостоятельно идентифицировать пользователей путем определения их абонентского номера.

Тем самым исключается необходимость заключения договора об идентификации пользователя между организатором сервиса и оператором мобильной радиотелефонной связи. Также документ предписывает, что доступ к ресурсу может быть ограничен только на основании судебного решения.

Если Роскомнадзор потребует ограничить передачу сообщений с противоправной информацией от конкретного пользователя, то мессенджер должен будет это сделать в течение суток с момента получения этого требования от ведомства.

Кроме этого, мессенджер обязан будет обеспечить безопасность передаваемых сообщений. Если пользователь откажется получать сообщения от других пользователей, месенджер также должен это обеспечить.

Наконец, мессенджер должен будет обеспечить передачу сообщений по инициативе госорганов в соответствии с законодательством России.

Теперь этот документ должен подписать президент. Законопроект о регулировании мессенджеров в конце мая внесли в Госдуму депутаты трех фракций («Единая Россия», «Справедливая Россия» и КПРФ).