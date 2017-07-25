Ватикан отключил все фонтаны в связи с угрозой нехватки воды из-за засухи

Власти Ватикана отключили все фонтаны из-за нехватки воды, вызванной устоявшейся в регионе засухой, сообщает телеканал Rai News. По его данным, выключены все фонтаны на площади перед главным католическим собором Святого Петра и в садах за его стенами.

Власти области Лацио, на территории которой находится Рим и Ватикан, предупредили, что из-за двухмесячного отсутствия дождей и длительной жары заканчиваются запасы пресной воды.

В связи с этим губернатор Лацио объявил, что с 28 июля будет временно прекращен забор воды из озера Браччано. Это грозит тем, что 1,5 млн римлян могут оказаться без водоснабжения. Власти задумались о введении ограничения потребления воды до восьми часов в день.

По данным телеканала, 20 муниципалитетов в провинции Рим уже объявили о введении нормированного потребления воды гражданами. А власти области Калабрия объвили, что будут добиваться введения чрезвычайного положения.

Критическая ситуация сложилась в десяти областях Италии. При этом на юге страны уже несколько недель не удается остановить лесные пожары. Так, в 24 июля из-за очередного возгорания был эвакуирован автомобильный завод FIAT в области Молизе.