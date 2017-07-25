Против курьера «Почты России» в Ростове-на-Дону возбудили дело о краже

Против 30-летнего курьера одного из отделений «Почты России» в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело по статье «кража». Его подозревают в краже посылок, упаковки от которых обнаружил на берегу реки видеоблогер и местный рыбак. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, передает ТАСС.

Полиция установила, что курьер отделения «Почты России» в Советском районе во время разгрузки в сортировочном центре похитил посылки и бандероли. Он вскрыл упаковки и выбросил их в прибрежных зарослях, а содержимое спрятал в багажнике автомобиля своего знакомого.

Похищенные посылки были изъяты. Сам курьер признался, что похитил их с целью личного обогащения, добавили в пресс-службе.

В минувшую субботу местный рыбак и видеоблогер Антон Куренков обнаружил в камышах рядом с яхт-клубом «Аврал» упаковки от вскрытых посылок «Почты России». Видеозапись с места он опубликовал на видеохостинге YouTube.

«Почта России» заявила, что по каждому из обнаруженных отправлений проводится экспертиза, адресатам будут даны разъяснения о порядке получения компенсации, а провинившихся сотрудников уволят.

После этого в понедельник в соцсетях появилось сообщение о второй партии вскрытых посылок. По словам автора публикации, вскрытая корреспонденция была обнаружена между Ростовом-на-Дону и Батайском возле пляжа Голубые озера на побережье реки Чмутовая. Полиция Ростовской области проверяет эту информацию.