Навальный рассказал о собранных 98 млн рублей за семь месяцев кампании

Политик Алексей Навальный в своем блоге сообщил, что его штаб собрал 98 млн рублей пожертвований с момента объявления в декабре прошлого года о его участии в президентских выборах.

Он отметил, что «донорами кампании» стали «свыше 70 тысяч человек», а среднее пожертвование составило 500 рублей.

По словам политика, деньги были потрачены на открытие региональных штабов в 63 субъектах, а также в Москве. Зарплату в этих штабах получают 230 человек. Кроме этого, деньги ушли на создание канала на Youtube «Навальный Live», печать более 11 млн экземпляров агитационных материалов и на организацию митингов против коррупции 26 марта и 12 июня.

«Это, конечно, не были мероприятия предвыборной кампании, а антикоррупционные акции, но вся организационная и материальная поддержка шла через штаб», — отметил он.

Напомним, в декабре прошлого года Навальный заявил, что намерен участвовать в выборах президента в 2018 году. При этом действующее законодательство запрещает ему выдвигать кандидатуру из-за судимости по делу «Кировлеса». Сам Навальный настаивает на том, что этот запрет является неконституционным и он все равно будет добиваться своей регистрации в качестве кандидата.