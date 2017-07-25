Минфин доработал концепцию индивидуального пенсионного капитала

Министерство финансов России направило в правительство доработанный и согласованный с Банком России и Минэкономразвития проект концепции индивидуального пенсионного капитала, передает RNS.

Данная модель предполагает автоматическое отчисление из зарплаты граждан взносов на формирование пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах.

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Документ предполагает, что действующий тариф страховых взносов в Пенсионный фонд России в размере 22% сохранится. Однако россияне будут отчислять сверх этого в первый год 0%, через год — 1%, через два — 2% и так далее до 6% зарплаты на пенсионные накопления. Размер взносов можно повысить самостоятельно.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что в 2019 году при поступлении на работу россиян будут автоматически подключать к новой системе пенсионных накоплений. От этой подписки можно будет отказаться. Против нее возражал Минтруд, отмечала газета.