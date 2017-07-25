Депутата заксобрания Петербурга вызвали в полицию после участия в акции 12 июня

Депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника вызвали в 78-й отдел полиции для составления протоколов после его участия в акции против коррупции 12 июня.

Депутат рассказал «Новой газете», что его пригласили для составления протоколов по статьям 20.2 (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания) и 19.3 (сопротивление полиции) КоАП.

Встречу по просьбе Резника перенесли на четверг, 27 июля. Сотруднику полиции депутат заявил, что ему требуется адвокат. Есть ли разрешение от прокурора города для составления протокола в отношении парламентария, звонивший не сообщил, отметил Резник.

12 июня на Марсовом поле в Санкт-Петербурге прошла акция против коррупции, организованная сторонниками политика Алексея Навального. В ходе акции задержали более 600 человек, в том числе и депутата Резника. Однако его сразу же отпустили за неимением санкции прокурора.

По словам депутата, его задержали за то, что он «безуспешно пытался убедить полицейских не нарушать закон против мирных граждан».

Ранее Резник рассказал «Новой газете», что спикер заксобрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров запретил депутатам на пленарном заседании задавать вопросы о «репрессиях» в отношении протестующих 12 июня.