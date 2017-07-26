Палата представителей в США одобрила новые санкции против России

Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о дополнительных санкциях против России, сообщает The Washington Post.

За поправки проголосовали 419 конгрессменов, против — трое. Теперь законопроект должен подписать президент США Дональд Трамп. Документ вводит новые санкции, а также ограничивает возможность президента снимать запреты.

На прошлой неделе Конгресс США опубликовал законопроект о санкциях против России, Ирана и северной Кореи. В частности, документ запрещает президенту США ослаблять санкции или существенно менять политику страны в отношении России без одобрения Конгресса. Однако он дает право главе государства наложить санкции на тех, кто субсидирует строительство российских экспортных трубопроводов.

Напомним, Сенат одобрил документ еще в июле, но проект закона задержался в Палате представителей.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал подготовить ответ Евросоюза США, если новые санкции затронут европейские энергетические компании и другой бизнес.