Ространснадзор признал опасным проезд в московских электричках

Ространснадзор во время проверки нашел многочисленные нарушения в работе пригородных электричек Москвы и признал проезд в них опасным, передает «Коммерсант».

Ведомство обнаружило технические и технологические нарушения работы поездов, в частности, тормозных и противопожарных систем. По данным издания, нарушения были и ремонте поездов.

«Поезда ремонтировались формально: акты подписывались, но ремонт выполнялся некачественно», — сказал собеседник «Коммерсанта».

Источник добавил, что после окончания проверки весь подвижной состав, который прошел ремонт, может быть отставлен, а пути моторвагонных депо — закрыты. По данным издания, Ространснадзор проверил работу московский железнодорожных вокзалов, а также моторвагонных депо Перерва, Домодедово, Апрелевка, Нахабино и Лобня.

Перевозки на Московской железной дороге осуществляет Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК). Компания пользуется как своими поездами, так и составами, арендованными у РЖД. Свои поезда ЦППК ремонтирует сама, а взятые в аренду — РЖД.

Поводом проверки стала авария в Кунцево, которая произошла 8 апреля. Тогда столкнулись поезд дальнего следования «Москва — Брест» и электричка. В результате пострадали 50 человек.