Delta опровергла снятие с рейса россиянина из-за «оккупации Крыма»

Авиакомпания Delta опровергла заявления россиянина Андрея Еремина, который рассказал, что его сняли с рейса из-за нежелания другого пассажира сидеть рядом с «оккупантом Крыма», передает ТАСС со ссылкой заявление компании.

В заявлении сказано, что Еремина сняли с рейса, направлявшегося из Сиэтла в Атланту, потому что он нарушал правила безопасности. По информации перевозчика, мужчина опоздал на рейс и «прорвался через закрытую дверь при выходе на посадку», после этого сработала сигнализация.

«Из-за нарушения правил безопасности с пассажиром провели беседу правоохранительные органы, после чего его перебронировали на более поздний рейс в Атланту», — заявили в компании.

Ранее Андрей Еремин в фейсбуке написал, что его сняли с рейса, потому что другой пассажир отказался лететь рядом с россиянином-«оккупантом Крыма».

«Пассажир, сидевший рядом, отказался лететь вместе со мной, потому что я, как он сказал, — оккупант Крыма, как и другие российские граждане», — написал он, добавив, что его перерегистрировали на более поздний рейс.

В посольстве России в США пообещали проверить эту информацию.