В Госдуме назвали новые санкции США против России самыми масштабными с 2014 года

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал новые санкции США в отношении России самым масштабным с 2014 года, передает ТАСС.

По его словам, ограничения могут коснуться не только российских компаний, но других стран, которые будут сотрудничать с Россией.

«В нем (законопроекте — ред.) прямо прописана цель продвижения американского сжиженного газа на мировые рынки, для чего необходимо убрать с них газ российский. В Европе уже такой подход расценили как противоречащий всем нормам международного права, нарушающий стабильность и энергетическую безопасность континента», — сказал Слуцкий.

Он также выразил надежду, что Евросоюз «даст свой адекватный ответ и не поддержит диктуемые из-за океана ограничительные меры».

Так, документ вводит новые ограничения в отношении нескольких секторов российской экономики — горнодобывающей промышленности, металлургии, а также нефте- и газодобывающих компаний.

В среду, 26 июля, Еврокомиссия рассмотрит возможный ответ на введение США новых санкций против России. В ЕС обеспокоены тем, что новые санкции затронут европейские энергетические компании и другой бизнес.

Ранее Белый дом поддерживает «жесткие санкции» против России, однако президент США Дональд Трамп еще не решил, подпишет ли он законопроект.

Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о дополнительных санкциях против России. В частности, документ запрещает президенту США ослаблять санкции или существенно менять политику страны в отношении России без одобрения Конгресса.

Напомним, Сенат одобрил документ еще в июле, но проект закона задержался в Палате представителей.