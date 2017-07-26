«Лаборатория Касперского» объявила о запуске всемирного бесплатного антивируса

«Лаборатория Касперского» запустила всемирный бесплатный антивирус Kaspersky Free, сообщает в своем блоге генеральный директор компании Евгений Касперский.

Решение запустить бесплатный антивирус компания объяснила тем, что у некоторых пользователей не хвататет денег, чтобы покупать программы для защиты компьютеров, поэтому они устанавливают «дырявые подделки».

Тестирование бесплатного антивируса уже прошло в России, Белоруссии, Украине, Китае и нескольких европейских стран. По оценкам Касперского, программой пользуются уже несколько миллионов человек.

«Впрочем, бесплатным антивирусом мы целим вовсе не в рыночную долю, а в улучшение общего уровня защищённости в Интернете и развитие технологий», — написал Евгений Касперский.

В начале июля администрация президента США Дональда Трампа исключила продукцию «Лаборатории Касперского» из списка поставщиков, продукция которых одобрена для использования государственными органами. В самой компании назвали запрет «геополитической борьбой».

Ранее на Россию пришлась четверть всех попыток проникновения троянского вируса Neutrino, который атакует платежные терминалы. По словам специалистов, вирус не сразу начинает активность, а какое-то время «выжидает», таким образом, скорее всего, и обходит защитные технологии.

Еще об одном вредоносном программном коде, который распространился по всему миру, стало известно 12 мая. Тогда вирус-вымогатель WCry (Wanna Cry) атаковал 200 тысяч компьютеров в 150 странах мира.