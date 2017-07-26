Сенат США отказался поддержать отмену Obamacare

Сенат США не поддержал отмену основных частей программы здравоохранения, принятой бывшим президентом США Бараком Обамой (Obamacare), сообщает Reuters.

План отмены и реформы Obamacare, с которым сенатские республиканцы работали в течение последних нескольких месяцев, не смог получить необходимых для утверждения 60 голосов.

Сенат ранее выступил за продолжение дебатов по законопроекту.

В мае палата представителей Конгресса США проголосовала за отмену Obamacare. Проект об отмене программы внесли в Конгресс 6 марта.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что одним из первых его шагов на посту президента станет отмена реформы медицинского страхования Барака Обамы. Республиканцы пытаются заменить Obamacare, они предлагали отменить обязательное наличие медицинской страховки у каждого американца, но запретить отзывать страховку у уже болеющих людей.