МИД назвал санкции США в отношении России шагом к уничтожению перспектив для нормализации отношений

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал новые санкции США в отношении России шагом к уничтожению перспектив для нормализации отношений с Москвой, передает ТАСС.

«Происходящее не укладывается в рамки здравого смысла», — передает агентство слова замминистра.

При этом Рябков отметил, что Москва «не поддается эмоциям и продолжит настойчиво, последовательно искать формы для поиска компромисса по вопросам, которые значимы и для России, и для США». Замминистра уточнил, что речь идет о компромиссах в борьбе с терроризмом и с распространением оружия массового уничтожения.

Ранее палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о дополнительных санкциях против России. В частности, документ запрещает президенту США ослаблять санкции или существенно менять политику страны в отношении России без одобрения Конгресса. Напомним, Сенат одобрил документ еще в июле, но проект закона задержался в Палате представителей.

Отметим также, что в среду, 26 июля, Еврокомиссия рассмотрит возможный ответ на введение США новых санкций против России. В ЕС обеспокоены тем, что новые санкции затронут европейские энергетические компании и другой бизнес.