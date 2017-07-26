Адвокат Учителя попросил наказать футбольных фанатов за баннеры о фильме «Матильда»

Адвокат режиссера Алексея Учителя обратился к вице-премьеру России, президенту Российского футбольного союза Виталию Мутко с просьбой возбудить дисциплинарное производство в отношении болельщиков «Спартака» и «Локомотива», которые на матче Суперкубка России развернули баннеры «За Веру, Царя и Отечество! Учитель, руки прочь от Русского Царя!» против фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом Интерфаксу рассказал адвокат режиссера Константин Добрынин.

Защитник считает, что поведение болельщиков в соответствии с российскими и международными нормами проведения футбольных соревнований, могут быть отнесены к дисциплинарным правонарушениям.

«В частности, публичная демонстрация таких баннеров содержит признаки идеологической, политической и религиозной пропаганды. Получается, неустановленные лица из числа футбольных болельщиков 14 июля во время матча публично выражали свои взгляды среди большого количества людей», — отметил адвокат.

В своей жалобе Добрынин указал, что считает необходимым «дать оценку не только непосредственным участникам действий по вывешиванию баннеров дискриминационного и нацистского характера, но и их организаторам, подстрекателям и пособникам».

Защитник попросил Мутко взять проверку под личный контроль, «учитывая вовлеченность депутата Поклонской Н.В. в воспрепятствование гражданину РФ Учителю А.Е. в осуществлении своих законных прав по созданию художественного фильма».

Напомним, на матче «Спартак» — «Локомотив» Суперкубка России болельщики обеих команд вывесили баннеры против фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда».

Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская неоднократно обращалась в правоохранительные органы с просьбой проверить «Матильду» на предмет оскорбления чувств верующих.

В июне депутат заявила, что зрителей еще не вышедшего в прокат фильма отлучили от церкви, а церковь признает «Матильду» «хулой на дух святой». В свою очередь, в РПЦ заявили, что не в курсе отлучения от церкви из-за фильма.

Позднее Поклонская собрала подписи 37 депутатов и 100 тысяч обращений граждан России против фильма «Матильда» и в 13 коробках направила их в МВД, Генпрокуратуру и министерство культуры России.

Фильм Алексея Учителя «Матильда» рассказывает о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Премьера должна состояться 25 октября.