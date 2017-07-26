СМИ узнали о задержании вице-губернатора Приморья

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя главы Приморского края Евгения Вишнякова, а в здании администрации прошли обыски, сообщает портал Vladnews со ссылкой на источник.

В сообщении отмечается, что на посту вице-губернатора Вишняков курировал вопросы тарифообразования, государственного и жилищного надзора, природных ресурсов, защиты населения от ЧС и др.

В пресс-службе МВД России по Приморскому краю, вице-губернатор Приморья Игорь Степаненко, а также замруководителя аппарата администрации Приморского края Василий Масюк не смогли прокомментировать информацию о задержании.

Напомним, в декабре 2016 года был задержан другой вице-губернатор Приморья Сергей Сидоренко, сторона обвинения ходатайствовала об аресте в связи с уголовным делом о покушении на мошенничество.

Правоохранительные органы в мае 2016 года также задержали бывшего вице-губернатора Приморья Олега Ежова. Его задержание СМИ связывали с арестом главы казенного предприятия «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края» (Примокрайстрой) Игоря Сологуба, ставшего фигурантом уголовного дела о взятке.

Максим Прошкин