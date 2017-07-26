Кандидаты в мундепы от ЛДПР показали избиркому расходы «на девок румяных» и «откаты»

Четверо кандидатов в московские муниципальные депутаты от ЛДПР по Южному Бутово представили в территориальный избирком свои первые финансовые отчеты. В них вместо строчек «публичные мероприятия» и «информационно-консультационные услуги» стоят строки «на поборы и откаты» и «на девок румяных». По данным «Открытой России», несмотря на это, кандидатов регистрируют.

На сайте «Вестника Московской городской избирательной комиссии» опубликован 123-х страничный документ, в котором собраны сканы всех финансовых отчетов кандидатов, баллотирующихся в Южном Бутово. Строчки «на девок румяных» и «на поборы и откаты» стоят в отчетах Платона Грекова, Виктора Балкарова, Карена Юрханяна и Леонида Броневого. Все эти кандидаты выдвигаются в Совет муниципального округа Южное Бутово от партии ЛДПР. При этом все документы подписаны кандидатами (из отчета Броневого опубликована только первая страница, у всех остальных подписи стоят на второй). Как следует из отчетов, на «девок» и на «откаты» кандидаты пока не потратили ни копейки.

Финансовый отчет кандидата Леонида Броневого

Согласно данным в системе ГАС «Выборы», кандидатов Балкарова и Грекова уже зарегистрировали. Леонид Броневой еще не прошел эту процедуру. Юрханяна нет в списке.

Как могла возникнуть такая ошибка не ясно ведь, форма таких отчетов является типовой и утверждена городской комиссией. По словам юриста «Открытой России» Евгения Порошина, депутатов от ЛДПР регистрируют, несмотря на это допущение в документах.

Исполнительный директор «Открытых выборов» Тимур Валеев и Порошин рассказали, что лидер партии Владимир Жириновский якобы направил письмо в городской избирком, в котором сообщил, что сервера партии были взломаны, и с ее почты были направлены во многие районы фейковые документы. Якобы он попросил дать возможность заменить документы, «и было дано указание разрешить».

«Комиссия планировала отказать им в регистрации, и была бы совершенно права, поскольку финансовый отчет дан не по форме, и основание для отказа в регистрации есть», — сообщил Порошин. В свою очередь Валеев отметил, что такие действия незаконны и грозят членам избиркома уголовным преследованием.

Оба собеседника отметили, что версия о взломанных серверах не выдерживает критики, поскольку отчеты в избирком предоставляют сами депутаты. «Они их самостоятельно заполняют, заверяют своей подписью и лично приносят в избирком. Сканы на “Вестнике” — это сканы уже принятых документов с отметками членов комиссии о приеме», — пояснил Порошин.

«Новая газета» направила запрос в партию ЛДПР. Связаться с ТИК по Южному Бутово и Мосгоризбиркомом не удалось.

Выборы муниципальных депутатов в столице пройдут 10 сентября этого года, 24 июля официально завершился прием документов у желающих стать кандидатами.