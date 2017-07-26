Суд оставил Улюкаева под домашним арестом

Мосгорсуд оставил под домашним арестом до 15 августа бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в размере 2 миллиона долларов. Об этом из зала суда сообщает РИА Новости.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Улюкаева Ларисы Каштановой, которая просила сменить меру пресечения на подписку о невыезде, либо увеличить срок разрешенных прогулок с двух до трех часов или перенести их на вечер, чтобы Улюкаев мог гулять вместе со своими детьми.

13 июля Басманный суд Москвы продлил домашний арест бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву. Также ранее сообщалось, что Следственный комитет России планирует передать дело в суд до конца лета.

Ранее суд уже продлевал содержание Улюкаева под арестом, при этом следствие разрешило Улюкаеву посещать лечебно-реабилитационный центр.

Напомним, Алексея Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере с вымогательством. По версии следствия, Улюкаев потребовал от представителя «Роснефти» взятку за положительное заключение, позволившее нефтяной компании приобрести государственный пакет акций «Башнефти».

Сам экс-министр не признает свою вину.