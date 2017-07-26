Москалькова отказалась поверить в «секретные тюрьмы» ФСБ

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не верит в существование «секретных тюрем» ФСБ, о которых ранее сообщали СМИ. Слова омбудсмена передает ТАСС.

«Секретные тюрьмы ФСБ - никогда ни одной жалобы ко мне не приходило на этот счет. Не верю», — сказала Москалькова.

При этом уполномоченная рассказала, что верит в наличие тайных тюрем на Украине, так как к омбудсмену приходили «матери тех мальчишек, которые были похищены».

Напомним, расследование о так называемых «секретных тюрьмах» ФСБ провел журналист Илья Рождественский и после отказа опубликовать его на РБК, передал материал Republic. В нем шла речь о том, как братья Акрам и Аброр Азимовы, обвиняемые в организации теракта в метро Петербурга, рассказали о пытках в «секретной тюрьме» ФСБ до официального задержания. Информацию изданию подтвердили два источника, знакомые с расследованием дел о терроризме.

Максим Прошкин