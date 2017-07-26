Фигурант «болотного дела» Дмитрий Ишевский вышел на свободу из исправительной колонии №1 в Ярославле.

Ишевский провёл за решёткой три года и два месяца. Он был тридцатым задержанным по делу, арестованным в июне 2014 года.

Фото: Екатерина Фомина / "Новая газета"

Встречать Дмитрия к колонии приехала жена, сестра, брат, другие «болотники»: Александр Марголин, Андрей Барабанов, Алексей Полихович.

«Главное душой не похудеть, телом-то ладно. От Вани Непомнящих всем привет, он сейчас в СУСе, держится», — сказал Ишевский.

До ареста Ишевский работал воспитателем в кадетском корпусе, преподавал биологию и химию. Потом выучился на курсах бортпроводников, но не успел попробовать себя в этой профессии.

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В марте 2017 года суд отправил на принудительное лечение астраханца Максима Панфилова за участие в «массовых беспорядках» на Болотной площади и примирение насилия в отношении сотрудника полиции. Мосгорсуд в июне отклонил его апелляцию.

В суде все ещё рассматривается дело одного из последних фигурантов Дмитрия Бученкова. 29 июня рассмотрение перенесли из-за неявки свидетелей. «Многие уже уводились, нужно их найти», — сказала прокурор.

В августе заканчивается срок заключения Ивана Непомнящих, который отбывает наказание в той же ярославской колонии, откуда вышел Ишевский.