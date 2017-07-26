Москалькова заявила об ущемлении прав девушек на прохождение срочной службы в армии

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что женщины должны иметь право проходить срочную службу в армии. Об этом она заявила на форуме «Территория смыслов на Клязьме», который проходит во Владимирской области, передает Интерфакс.

«Может, не все меня поддержат, но я считаю, что девчонки у нас ущемлены в праве служить срочную службу солдатом. Им не разрешают, это неправильно», — сказала Москалькова.

По мнению омбудсмена, сегодня российская армия стала сильнее и презентабельнее, чем даже 10 лет назад, однако в ней остаются проблемы — отсутствие индексации зарплат военнослужащих и их снижение.

«Я считаю, что у нас обижены сегодня вдовы погибших при исполнении служебных обязанностей. Это огромная площадка для помощи: сиротам, вдовам, военнослужащим, которые ушли на пенсию», — добавила уполномоченный.

В 2012 году депутаты Госдумы заявили о намерении подготовить законопроект о призыве женщин на военную службу. Один из автором инициативы, Татьяна Москалькова, будучи депутатом от «Справедливой России» тогда рассказала, что законодатели собираются отталкиваться от примера Израиля — за тем исключением, что для россиянок служба не будет обязательной.

По достижении 18 лет девушки будут получать повестки в военкомат, но будут иметь возможность самостоятельно решить, идти в армию или нет, пояснила Москалькова.