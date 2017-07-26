Счетная палата: ФСИН неэффективно использовала 15 млрд рублей на строительство СИЗО

Счетная палата России обнаружила, что ФСИН неэффективно использовала 15 млрд из выделенных 57,67 млрд рублей на развитие уголовно-исполнительной системы с 2007 по 2016 годы. Текст доклада опубликован на сайте аудитора.

В сообщении говорится, что СИЗО в Белореченске Краснодарского края и в Колпино, Санкт-Петербург не достроены и в эксплуатацию не введены.

Согласно документу, целевая программа предусматривала строительство и реконструкцию 108 СИЗО и 217 колоний (всего 325). Однако к 1 января 2017 года в эксплуатацию ввели 276 объектов. Объем незавершенного строительства составил 30,78 млрд рублей.

«Установлено, что нормативная продолжительность строительства отдельных объектов в соответствии с проектной документацией составляла значительно меньшие сроки, чем сроки, предусмотренные Программой, что свидетельствует о низком качестве управления реализацией Программы со стороны ФСИН России как госзаказчика», — говорится в сообщении.

Автор доклада добавляет, что порядка 14 тысяч мест в СИЗО и около 11 тысяч мест исправительных учреждениях «в конечном итоге незначительно повлияли» на условия содержания, положенные по закону России.

«Реализация программы не способствовала уменьшению количества жалоб, поданных против России в ЕСПЧ в связи с ненадлежащими условиями содержания под стражей в учреждениях УИС. С 2007 по 2016 гг. число удовлетворенных ЕСПЧ жалоб выросло в 28,5 раз», — отмечают в Счетной палате.

Аудитор также напомнил, что в результате на исполнение программы было выделено на 3,09 млрд рублей больше, чем заявлялось.

Ранее Счетная палата после проверки исполнения закона о федеральном бюджете на 2016 год в Минэкономразвития обнаружила нарушения на 3,3 млрд рублей.

В конце июня аудитор направил обращение в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру после проверки деятельности Минздрава, из-за которого бюджет недополучил, согласно отчету Счетной палаты, 5,2 млн рублей.

После проверки бюджетной отчетности Минспорта за 2016 год Счетная палата выявила нарушения на более чем 36 млн рублей.

Максим Прошкин