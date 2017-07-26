Новая газета

Счетная палата: ФСИН неэффективно использовала 15 млрд рублей на строительство СИЗО

Общество

Счетная палата России обнаружила, что ФСИН неэффективно использовала 15 млрд из выделенных 57,67 млрд рублей на развитие уголовно-исполнительной системы с 2007 по 2016 годы. Текст доклада опубликован на сайте аудитора.

В сообщении говорится, что СИЗО в Белореченске Краснодарского края и в Колпино, Санкт-Петербург не достроены и в эксплуатацию не введены.

Согласно документу, целевая программа предусматривала строительство и реконструкцию 108 СИЗО и 217 колоний (всего 325). Однако к 1 января 2017 года в эксплуатацию ввели 276 объектов. Объем незавершенного строительства составил 30,78 млрд рублей.

«Установлено, что нормативная продолжительность строительства отдельных объектов в соответствии с проектной документацией составляла значительно меньшие сроки, чем сроки, предусмотренные Программой, что свидетельствует о низком качестве управления реализацией Программы со стороны ФСИН России как госзаказчика», — говорится в сообщении.

Автор доклада добавляет, что порядка 14 тысяч мест в СИЗО и около 11 тысяч мест исправительных учреждениях «в конечном итоге незначительно повлияли» на условия содержания, положенные по закону России.

«Реализация программы не способствовала уменьшению количества жалоб, поданных против России в ЕСПЧ в связи с ненадлежащими условиями содержания под стражей в учреждениях УИС. С 2007 по 2016 гг. число удовлетворенных ЕСПЧ жалоб выросло в 28,5 раз», — отмечают в Счетной палате.

Аудитор также напомнил, что в результате на исполнение программы было выделено на 3,09 млрд рублей больше, чем заявлялось.

Ранее Счетная палата после проверки исполнения закона о федеральном бюджете на 2016 год в Минэкономразвития обнаружила нарушения на 3,3 млрд рублей.

В конце июня аудитор направил обращение в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру после проверки деятельности Минздрава, из-за которого бюджет недополучил, согласно отчету Счетной палаты, 5,2 млн рублей.

После проверки бюджетной отчетности Минспорта за 2016 год Счетная палата выявила нарушения на более чем 36 млн рублей. 

Максим Прошкин

Теги:
нарушения, фсин, счетная палата
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