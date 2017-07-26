В Греции задержали россиянина по подозрению в отмывании 4 млрд долларов

Правоохранительные органы Греции задержали гражданина России, разыскиваемого в США по подозрению в отмывании 4 млрд долларов, сообщает The Associated Press.

По информации агентства, задержанный консультировал один из крупнейших в мире сайт по киберпреступлениям.

Правоохранители настаивают, что россиянин отмывал деньги с помощью биткоинов.

Во время его задержания на севере Греции было обнаружено специальное электронное оборудование, добавляет агентство.

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Напомним, после расследования ФБР о взломе Linkedin, Dropbox и Formspring в Праге произошло задержание гражданина России Евгения Никулина. Позже суд разрешил экстрадировать Никулина, однако до сих пор не понятно куда — либо в Россию, либо в США.

Позже в СМИ попали письменные показания сотрудника ФБР, которые, как утверждает сторона защиты Никулина, легли в основу уголовного дела.

Отметим, что в Испании также решается вопрос экстрадиции двух граждан России, подозреваемых в хакерских атаках. Одного из них, Станислава Лисова, задержали 13 января в аэропорту Барселоны. Полицейские тогда заявили, что делают это по запросу ФБР и Интерпола.

Другого Петра Левашова заподозрили в мошенничестве с использованием электронных средств сообщения, махинациях с электронной почтой, а также в хищениях персональных данных. Как утверждает министерство юстиции США, Левашов примерно с 2010 года управлял ботнетом (сетью зараженных компьютеров — ред.) Kelihos.

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Максим Прошкин