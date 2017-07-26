Дело о ДТП с «пьяным мальчиком» передали в суд

Следственный отдел МВД по Московской области направил в суд уголовное дело о ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, в крови которого экспертиза первоначально «обнаружила» алкоголь. Об этом говорится на сайте ведомства.

7 июля железнодорожный городской суд арестовал до 15 сентября Ольгу Алисову, участницу ДТП, в результате которого погиб «пьяный мальчик». Прежде Алисова находилась под подпиской о невыезде, однако нарушила избранную ранее меру пресечения.

Алисова обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Напомним, ДТП со смертельным исходом произошло в Балашихе 23 апреля. Местная 31-летняя жительница сбила шестилетнего ребенка. Он умер на месте. Сразу после аварии она заявила, что ребенок был пьян. Проделанная экспертиза показала, что в крови мальчика было 2,7 промилле алкоголя, что соответствует выпитым 295 граммам водки или 2,5 литрам пива.

Позднее Следственный комитет подтвердил, что повторная экспертиза выявила наличие алкоголя в крови сбитого насмерть ребенка.

При этом министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что наличие или отсутствие алкоголя в крови погибшего ребенка не повлияет на квалификацию преступления.