Еврокомиссия объявила о готовности защищать интересы ЕС от новых антироссийских санкций США

Еврокомиссия (ЕК) объявила о готовности предпринять конкретные действия для защиты европейских интересов, если они будут затронуты новыми санкциями США против России, Ирана и КНДР. Об этом говорится в опубликованном заявлении ЕК, передает ТАСС.

«Еврокомиссия приняла решение, что, если озабоченности ЕС (о возможности применения санкций к европейским компаниям — ред.) не будут приняты в достаточной степени во внимание, мы готовы действовать соответственно в течение нескольких дней», — говорится в документе.

Первый заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс не стал пояснять какие ответные меры могут быть приняты против санкций США, заявив, что ему «нечего добавить к тому, что говорится в заявлении Еврокомиссии».

Теперь документ должен утвердить Сенат, после этого его должен подписать президент США.

Накануне газета Financial Times уже рассказала о беспокойстве в ЕК. Издание ссылалось на подготовленный к заседанию в среду доклад главы Еврокомиссии Жан-Клда Юнкера. В документе он призвал в срочном порядке обсудить возможный ответ в случае принятия США нового пакета антироссийских санкций, если в них не будут учтены интересы Евросоюза.

По данным издания, Юнкер предложил два варианта ответа, первый предполагает, что ЕК потребует от президента США Дональда Трампа «публичного или письменного заверения», что вводимые санкции не будут затрагивать европейские интересы.

Второй вариант подразумевает, что в ЕС не станут признавать санкции США, которые не соответствуют политике и интересам европейских стран. В Евросоюзе опасаются, что новые санкции, в частности, могут повлиять на энергетическое сотрудничество России и Европы.

Также Reuters сообщал, что Евросоюз выразил обеспокоенность проектом новым санкций США в отношении России и призвал Вашингтон координировать свои действия с партнерами.

22 июля Конгресс США опубликовал согласованный законопроект о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. В документе, в частности, говорится о необходимости противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2». Также документ запрещает президенту США ослаблять санкции или существенно менять политику страны в отношении России без одобрения Конгресса.

После этого новые санкции против России одобрила Палата представителей в США. За поправки проголосовали 419 конгрессменов, против — трое. Белый дом также поддержал новые поправки о санкциях против России.

В Госдуме назвали новые санкции США против России самыми масштабными с 2014 года. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил надежду, что Евросоюз «даст свой адекватный ответ и не поддержит диктуемые из-за океана ограничительные меры».

В свою очередь, в российском МИД назвали санкции США в отношении России шагом к уничтожению перспектив для нормализации отношений.