Москалькова предложила запретить увольнение принятых на работу выпускников вузов

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о необходимости введения дополнительных гарантий для выпускников российских вузов. Об этом она сказала на форуме «Территория смыслов на Клязьме» во Владимирской области, передает Интерфакс.

«У нас нет института молодого специалиста, нет квоты для молодых, и они уезжают. Это боль для России. Молодой человек должен иметь гарантию, после института он не может быть уволен в течение трех лет», — пояснила Москалькова.

Омбудсмен также предложила давать рабочие места, в частности на коммерческих предприятиях выпускникам колледжей и техникумов, получающих среднее специальное образование.

Выступая на молодежном форуме Москалькова также высказалась против повышения пенсионного возраста в России. По ее мнению, такая мера будет тормозить «продвижение молодых».

Ранее Омбудсмен уже отмечала важность гарантий трудоустройства молодых специалистов. По мнению омбудсмена, каждое коммерческое предприятие могло бы выделить «до трех процентов рабочих мест для выпускников вузов». Такое предложение она озвучивала на встрече со студентами юридического факультета МГУ в сентябре 2016 года.