ЕС согласовал санкции из-за поставок турбин Siemens в Крым

Евросоюз согласовал антироссийские санкции из-за поставок турбин Siemens в Крым, сообщил в твиттере журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

В санкционный список намерены внести четыре физических лица и три компании. Теперь расширение списка должен утвердить Совет ЕС.

Ранее 26 июля газета «Коммерсантъ» сообщила, что по ее данным, под санкции могут попасть входящие в «Ростех» одноименные ОАО и ООО «ВО “Технопромэкспорт”», а также их руководители. Также, по данным издания, в списке окажется чиновник из Минэнерго России, предположительно, заместитель министра Андрей Черезов, курирующий Крым.

Накануне Reuters со ссылкой на дипломатические источники также сообщило, чтов список попадут чиновники Министерства энергетики, а также компания «Технопромэкспорт», которая переправила турбины в Крым.

Напомним, немецкий концерн Siemens подал в суд на российских партнеров в связи с тем, что четыре газовые турбины компании, предназначеные для электростанции в Тамани, оказались в Крыму. Позже концерн заявил о приостановке поставок турбин компаниям, подконтрольным российским властям.

Западные компании не могут отправлять В Крым оборудование из-за санкций против России.