Главу штаба Навального в Волгограде обвинили в оскорблении символа воинской славы

Следствие обвинило руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального в Волгограде Алексея Волкова в осквернении символов воинской славы, сказали «Новой газете» в пресс-службе управления Следственного комитета по Волгоградской области.

Речь идет о публикации картинки с разукрашенным зеленкой монументом «Родина-мать зовет!» в сообществе в поддержку Навального.

«В отношении Волкова избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — добавили в пресс-службе.

Кроме того, в ведомстве отметили, что обвиняемый отказался от дачи показаний.

Напомним, дело завели по части 3 статьи 354.1 УК РФ — «распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично».

Соратники политика Алексея Навального стали разукрашивать лица в зеленый цвет после того, как оппозиционера облили зеленкой, и ему пришлось уехать на лечение в Испанию.