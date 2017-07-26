Обвиняемых в миллиардных махинациях в «Мастер-банке» амнистировали

Замоскворецкий суд Москвы признал виновными в незаконном обналичивании нескольких миллиардов рублей 13 подсудимых, включая бывшего топ-менеджера «Мастер-банка» Евгения Рогачева, но освободил их от наказания из-за применения амнистии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Эмилию Хиль.

Обвиняемым было назначено наказание в виде условного лишения свободы на сроки от 1,5 до 4 лет со штрафами от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. После применения амнистии осужденных освободили от основного и дополнительного наказаний, с них также сняли судимости.

Уголовное дело возбудили еще в 2012 году. Как установили следствие и суд, руководители ряда коммерческих банков организовали схема незаконного обналичивания денег через фирмы-однодневки и финансово-кредитные организации. С каждой транзакции злоумышленники брали комиссию в размере 7%. Таким образом они обналичили более 2 млрд рублей.

Таисия Леонова