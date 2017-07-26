Transparency просит проверить главу Минприроды и нефтегазовую компанию «Новатэк» на конфликт интересов

Российское отделение организации Transparency International намерено попросить совет при президенте по противодействию коррупции проверить на конфликт интересов министра природных ресурсов Сергея Донского и нефтегазовую компанию «Новатэк». Как утверждается в сообщении Transperency, нефтегазовая компания спонсирует фестиваль «Древо жизни» центра развития детства и юношества «Твоя природа», соучредителями которого выступают супруга министра Татьяна Назаревская и ее мать Лариса.

В сообщении Transperency также указан еще один так называемый совместный проект «Твоей природы» и Минприроды — акция «Всероссийский школьный экологический урок». Отмечается, что оба эти проекта проводят в рамках года экологии и на них выделяют бюджетные деньги.

«Поддержка „Новатэком“ проектов жены Сергея Донского может повлиять на беспристрастное исполнение министром своих обязанностей», — считают в Transparency. По мнению организации, в этой ситуации можно усмотреть конфликт интересов.

Кроме того, в организации указывают, что Минприроды выдает компании «Новатэк» лицензии на разработку газовых месторождений. Отмечается также, что с 2015 года «Новатэк» пользуется льготой в виде пониженного налога на добычу полезных ископаемых.