Депутат увидел нарушение свободы в публикации о передаче квартир инвалидов своему окружению

Депутат Мосгордумы, бывший директор психоневрологического интерната №30 Алексей Мишин заявил о нарушении демократических ценностей и свобод в связи с расследованием «Медузы» о передаче квартир жителей учреждения людям из своего окружения. Об этом сообщает РБК.

«Как можно предоставлять журналистам документы — имена и фамилии людей с психическими расстройствами, их личные дела, где указаны диагнозы, описано все их имущество?» — сказал депутат.

Он добавил, что подаст депутатский запрос в «следственные органы» из-за разглашения персональных данных жителей интерната. При этом Мишин отказался комментировать передачу квартир, объяснив это депутатским статусом, который запрещает вмешиваться в работу судов.

В свою очередь руководитель отдела опеки ПНИ №30 Анна Симоненко заявила изданию, что инвалидам, помещенным в интернат, не назначают физических лиц в качестве опекунов. В данном случае опекуном является администрация интерната, а имущественные вопросы решает опекунская комиссия.

Собеседница добавила, что были подняты материалы по ооим делам и «никаких сомнений в правильности принятых решений у нас не возникает». В одном случае, по ее словам, «речь идет о договоре ренты с родственницей недееспособного проживающего, которая до самой смерти ухаживала за его отцом. Других родственников, кроме нее, у этого человека нет».

Что касается второй квартиры, то она, со слов Симоненко, находилась в непригодном состоянии и сдать в наем ее было невозможно, поскольку за ней числилась огромная задолженность по ЖКХ. Она отметила, что «оформление договора ренты было единственным решением, реально отвечающим интересам подопечного».

Накануне заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников сообщил, что власти Москвы оспорят в суде передачу квартир пациентов ПНИ №30.

По его словам, в феврале 2017 года департамент соцзащиты подал иск о расторжении договора пожизненной ренты по квартире Ильинской, суд отклонил его, поэтому сейчас власти Москвы подали на апелляцию.

Печатников отметил, что «если суд решит, что они нарушили закон и совершили мошенничество, может быть от административной до уголовной ответственности».

Ранее «Медуза» рассказала, что квартиры двоих жителей интерната переписали на помощницу Мишина Светлану Дасаеву и дочь бывшей сотрудницы учреждения Натальи Волковой Кристину. Взамен они якобы получают ежемесячную выплату в размере 15 тысяч рублей.