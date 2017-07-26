В Москве оштрафовали активиста за веганский плакат на 15 тысяч рублей

Тверской суд Москвы обязал активиста Ростислава Чеботарева выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей за «пропаганду вегетарианства и нетрадиционной ориентации» на первомайском шествии, сообщается на сайте движения «Открытая Россия».

Чеботареву вменяли «нарушение участником установленного порядка митинга» (часть 5 статья 20.2 КоАП).

Как заявила адвокат оштрафованного, реальный состав правонарушения в действиях Чеботарева отсутствует.

«Активисты были досмотрены дважды — на рамках металлоискателей и дружинниками КПРФ. Их допустили к шествию, противоправных действий они не совершали», — сказала юрист.

Как заявляли полицейские в суде, задерживать активистов начали после того, как увидели в колонне радужные флаги.

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Напомним, 1 мая на согласованной акции в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 17 человек из колонны веганов, представители власти потребовали сложить плакаты и сопроводили активистов в автозак.

Максим Прошкин