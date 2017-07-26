Минприроды прокомментировало публикацию Transparency о «конфликте интересов» министра экологии

В министерстве природных ресурсов и экологии России прокомментировали публикацию организации Transparency International о якобы «конфликте интересов» между главой Минприроды Сергеем Донским, нефтегазовой компанией «Новатэк» и проектом «Твоя природа», соучередителями которого, по данным Transparency International, выступают супруга министра Татьяна Назаревская и ее мать Лариса, сообщает RNS.

В пресс-службе Минприроды агентству заявили, что компания «Новатэк» не является генеральным партнером фонда «Твоя природа» и добавили, что фонд — некоммерческая организация, не пользующаяся никакими преференциями. Кроме того, в Минприроды уточнили, что фонд занимается исключительно двумя проектами.

«Один – это конкурс "Древо жизни", который начался еще в 2015 году и с министерством вообще никак не связан. Второе - это экологическая смена в "Артеке", которую мы провели в этом году во второй раз. Все», — пояснили в министерстве.

При этом в министерстве признали, что Назаревская действительно входит в состав правления фонда, однако отметили, что конфликта интересов не возникает, поскольку фонд не занимается извлечением прибыли.

В Минприроды также уточнили, что годовой оборот фонда «Твоя природа» не превышает 2 миллионов рублей.

Ранее российское отделение организации Transparency International заявило о намерении попросить совет при президенте по противодействию коррупции проверить на конфликт интересов министра природных ресурсов Сергея Донского и нефтегазовую компанию «Новатэк», которая, как утверждается в сообщении Transperency, в частности спонсирует фестиваль «Древо жизни» центра развития детства и юношества «Твоя природа», соучредителями которого выступают супруга министра Татьяна Назаревская и ее мать Лариса.