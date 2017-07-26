Экс-губернатора Одесской области Саакашвили лишили украинского гражданства

Власти Украины аннулировали украинское гражданство бывшего губерантора Одесской области Михаила Саакашвили, сообщает ТСН со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.

Как пояснили изданию, Саакашвили указал ложные сведения во время заполнения анкеты.

«В документах, которые заполнял бывший председатель Одесской ОГА было указано, что он не находится под следствием в Украине или за ее пределами, однако известно, что на территории Грузии Саакашвили был заочно арестован», — сообщает СМИ.

Кроме того, в Миграционной службе рассказали, что проверка гражданства Саакашвили началась после обращения народного депутата Андрея Лозового в прокуратуру.

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Ранее Грузия, которую политик возглавлял, в декабре 2015 года также лишила гражданства Саакашвили. О том, есть ли у экс-губернатора Одесской области еще какое-нибудь гражданство неизвестно.

Напомним, в ноябре 2016 года Михаил Саакашвили объявил о своей отставке. Он обвинил первых лиц государства — президента Порошенко и министра внутренних дел Арсена Авакова — в коррупции, а также заявил, что мэр Одессы и местного парламента якобы являются лидерами преступных кланов. Саакашвили также заявил, что он уходит, чтобы «начать новый этап борьбы».

После этого Саакашвили заявил о планах создать собственную партию на Украине.

Максим Прошкин