Москалькова: ЕСПЧ уже не отвечает нашим представлениям о справедливости

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что Европейский суд по правам человека «не отвечает нашим представлениям о справедливости», и в него россияне стали подавать жалобы в четыре раза меньше, переедет РАПСИ.

По мнению омбудсмена, российская судебная система «стала более совершенной, чем европейская». Кроме того, Москалькова считает, что для принятия справедливых решений необходимо чаще привлекать российских граждан к осуществлению правосудия.

«Какой бы ни был закон, все в руках человека», — сказала уполномоченная по правам человека.

Отметим, что после заявления омбудсмена в СМИ появилась информация, что количество реально пожаловавшихся россиян в ЕСПЧ оценить нельзя, так как одну жалобу могут подать сразу несколько человек.

«Пик принятых к рассмотрению жалоб из России пришелся на 2010 год, их было 14 309. Последние доступные данные есть за 2016 год, тогда суд принял 5 591 жалобу. Таким образом, сокращение составило 2,5 раза от исторического максимума», — сообщалось в прессе.

Напомним, что граждане России подали в ЕСПЧ 141 тысячу жалоб с 1998 года. С 2016 года власти страны могут не исполнять решения ЕСПЧ по закону, который они приняли в 2015 году.

Максим Прошкин