В ЛДПР объяснили расходы на «девок румяных» и «откаты» у кандидатов от партии

Расходы на «девок румяных» и «откаты» появились в финансовых отчетах четверых кандидатов в муниципальные депутаты от партии ЛДПР, которые они подали в избирком, из-за их невнимательности и желания поскорей зарегистрироваться, пояснили «Новой газете» в партии.

«Ребята скачали эту форму на каком-то сайте. Они дружат друг с другом, хорошо общаются, и вместе занимались сбором документов. Кто-то поделился ссылкой на примерную форму финансового отчета. Они скачали документ и не посмотрели последние пункты, первые пошли регистрироваться. Так мне рассказал один из них», — пояснил депутат Госдумы от ЛДПР, бывший координатор московского отделения партии Борис Чернышов.

При этом собеседник не увидел нарушений в том, что трое из кандидатов, которые подали документы не по форме, были зарегистрированы избиркомом в качестве кандидатов.

«Что не так? Там дополнительные данные. В дополнительных данных я могу написать, что я потратил 20 тысяч рублей на скрепки», — отметил Чернышов.

Юрист «Открытой России» Евгений Порошин пояснил «Новой газете», что данная форма не может быть изменена и содержать дополнительные сведения. «Кандидаты так или иначе распределяют свои расходы по имеющимся строкам, которые покрывают все возможные расходы на избирательную компанию. Для тех же самых канцелярских скрепкок есть пункт “оплата иных расходов”», — сказал он.

При этом накануне вечером на официальной странице ЛДПР в соцсети в «ВКонтакте» была указана иная причина инцидента. Там говорилось следующее: «Это не шутки наших кандидатов, как написали в новостях, а взлом почты нашего организационного отдела».

«Мне кандидат сказал, что он скачал документ с этой ошибкой. Может, он имел под словом “сайт” электронную почту. Просто он так выразился», — прокомментировал Чернышов.

На уточняющий вопрос, был ли взлом почты в принципе, он ответил утвердительно. «Я подтверждаю то, что вы сказали, но подробнее вам это прокомментирует Сергей Добрынин, руководитель московского отделения штаба».

«Мы сами пытаемся разобраться в этой ситуации до конца. Пока это единичный случай. Нам кажется, что сами кандидаты что-то скачали, потому что у остальных кандидатов все в порядке», — в свою очередь заявил Добрынин.

Он подтвердил, что 14 июля поступило уведомление о взломе, но проверка показала, что рассылки от партии к кандидатам фейковых документов не было.

«Мы опросили кандидатов, многие сказали, что не получали такую рассылку, из чего мы делаем вывод, что ее не было, просто сами кандидаты принесли такой [неправильный] финансовый отчет», — сказал собеседник, добавив, что партия рассылала информацию кандидатам, какие документы им надо собрать для подачи в избирком.

Спустя полчаса после разговора журналиста «Новой» с представителями ЛДПР сообщение о взломе почты исчезло со страницы партии в «ВКонтакте». Однако сохранился скриншот этого сообщения.

Чернышев также отверг, что лидер партии Владимир Жириновский направлял письмо в избирком с просьбой заменить документы и зарегистрировать кандидатов.

«Лидера партии по таким пустякам не стоит беспокоить. И он не будет рассылать в комиссии письма, потому что комиссия и так не имеет никаких оснований для того, чтобы не зарегистрировать кандидатов», — отметил собеседник.

По словам Порошина, вне зависимости от того, помогала ли партия оформить документы, «санкции за ошибку применяются к кандидату, а не партии».

При этом он отметил, что документы, в которые внесли изменения, могут быть приняты комиссией, однако она должна их проверить и при выявлении ошибок заблаговременно уведомить об этом кандидата.

«У него должна быть возможность их исправить. По крайней мере, это касается всех остальных документов. По финансовому отчету нужно уточнить. Мы не знаем, предупредила ли их комиссия об ошибке. Если этого не было сделано, комиссия не может отказать им в регистрации. Но при этом это не значит, что другой кандидат не может оспорить такую регистрацию в суде», — отметил Порошин.

Напомним, ранее «Новая газета» рассказала о том, что четверо кандидатов в московские муниципальные депутаты от ЛДПР по Южному Бутово (Платон Греков, Виктор Балкаров, Карен Юрханян и Леонид Броневой) представили в территориальный избирком свои первые финансовые отчеты. В них вместо строчек «публичные мероприятия» и «информационно-консультационные услуги» стоят строки «на поборы и откаты» и «на девок румяных».

По данным «Открытой России», несмотря на ошибку в документах, кандидатов регистрируют, причем это происходит якобы по просьбе Владимира Жириновского, обратившегося с соответствующим письмом в избирком. Их могли зарегистрировать по документам, которые были предоставлены позже. «Новая газета» не располагает подтверждением этой информации.

Тогда же собеседники газеты отметили, что версия о взломанной почте не выдерживает критики, поскольку отчеты в избирком предоставляют сами депутаты.

«Новой газете» не удалось связаться с Мосгоризбиркомом для получения комментария по существу.

Выборы муниципальных депутатов в столице пройдут 10 сентября этого года, 24 июля официально завершился прием документов у желающих стать кандидатами.