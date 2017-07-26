Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Улюкаева

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, передает ТАСС.

«Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК России (получение должностным лицом взятки)», — сказано в заявлении ведомства.

Дело будет рассматривать Замоскворецкий суд Москвы.

Ранее в среду Мосгорсуд оставил Алексея Улюкаева под домашним арестом до 15 августа. Защита бывшего чиновника просила сменить меру пресечения на подписку о невыезде, либо увеличить срок разрешенных прогулок с двух до трех часов или перенести их на вечер, чтобы Улюкаев мог гулять вместе со своими детьми.

Алексея Улюкаева задержали в ноябре прошлого года. По версии следствия, Улюкаев потребовал от представителя «Роснефти» взятку за положительное заключение, позволившее нефтяной компании приобрести государственный пакет акций «Башнефти». Сам экс-министр не признает свою вину.