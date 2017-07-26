Путин пообещал разобраться с запретом на поиск пропавших людей по мобильному телефону

Президент России Владимир Путин дал обещание, что разберется с запретом отслеживать местоположение пропавшего человека по мобильному телефону, передает РИА Новости.

Такое заявление президент России сделал после встречи с руководителем добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григорием Сергеевым, который и пожаловался на данный запрет.

По его мнению, обращения родственников в правоохранительные органы с заявлением о пропаже достаточно, чтобы начать поиск по мобильному телефону.

Кроме того, руководитель «Лизы Алерт» рассказал президенту, что определить местоположение человека, когда он звонит на номер 112 тоже нельзя, однако есть «плотный проект, но пока он не работает».

Максим Прошкин