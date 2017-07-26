РБК: в Москве Следователь СК уволился из-за «некомпетентности начальства»

Следователь Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Алексей Островидов подал в отставку, назвав причиной «профессиональную некомпетентность руководства» и «игнорирование требований уголовно-процессуального законодательства», передает РБК.

В соцсетиях появилась фотография заявления Островидова. Подлинность документа изданию подтвердил источник в СК и бывший сотрудник ведомства.

Заявление следователя адресовано руководителю ГСУ СКР по Москве Александру Дрыманову, его копии направлены заместителю председателя СКР Илье Лазутову и руководителю управления кадров ведомства Виктору Долженко. Документ датирован 17 июля.

«В связи с профессиональной некомпетентностью руководства первого управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) ГСУ СК России по г. Москве и курирующих руководителей ГСУ СК России по г. Москве, противодействием со стороны данных руководителей в расследовании уголовных дел о бандитизме и убийствах, игнорированием ими требований уголовно-процессуального законодательства; учитывая отсутствие предпосылок к изменению ситуации в лучшую сторону, полагаю для себя невозможным в сложившихся условиях продолжать службу в Следственном комитете Российской Федерации», — сказано в документе.

В ведомстве не ответили на запрос РБК. Сам Островидов не ответил на звонки издания.

Алексей Островидов входил в следственную группу по «болотному делу», отмечает РБК. Адвокат одного из «болотников» подтвердил эту информацию.