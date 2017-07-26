Ространснадзор вывел из эксплуатации несколько электричек в Москве

Ространснадзор временно вывел из эксплуатации несколько электричек в Москве, сообщается на сайте ведомства.

Ространснадзор проводил проверки в филиале РЖД — Московской дирекции моторвагонного подвижного состава. «Инспекторским составом службы был выявлен ряд нарушений, в связи с которыми были даны соответствующие предписания на их устранение с различными сроками исполнения. Сроки устанавливаются в зависимости от характера нарушений», — сказано в заявлении.

В РЖД рассказали, что 25 июля были отстранены от эксплуатации пять электропоездов, что «повлекло за собой отмену ряда пригородных электропоездов».

«Однако уже сегодня на всех направлениях, где ранее были отменены электропоезда, восстановлен обычный график движения поездов ввиду ввода на линию дополнительного парка электропоездов ОАО «РЖД», — заявили в компании.

Ранее в среду стало известно, что Ространснадзор во время проверки нашел многочисленные нарушения в работе пригородных электричек Москвы и признал проезд в них опасным. Ведомство обнаружило технические и технологические нарушения работы поездов, в частности, тормозных и противопожарных систем.