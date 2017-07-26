Фигуранта дела о теракте в Петербурге заставили отказаться от слов о «секретной тюрьме»

Сотрудники ФСБ заставили фигуранта дела о теракте в метро Санкт-Петербурга Аброра Азимова написать заявление, в котором он отказывается от своих слов о пытках в «секретной тюрьме» ФСБ, написал в фейсбуке его адвокат Дмитрий Динзе.

«Оперативники ФСБ приходили к моему подзащитному Азимову Аброру и заставили написать заявление, под угрозой физической расправы над ним и родственниками, в котором он отказывался от претензий в части пыток в секретной тюрьме», — рассказал Динзе.

Адвокат ходатайствовал о недопуске сотрудников ФСБ к своему подзащитному, но, по его словам, «оперативники ходят постоянно».

Напомним, издание Republic опубликовало материал, в котором братья Акрам и Аброр Азимовы, обвиняемые в организации теракта в метро Петербурга, рассказали о пытках в «секретной тюрьме» ФСБ до официального задержания.

«Секретную тюрьму» ФСБ в своих жалобах в ЕСПЧ также описали Ислам Хамжуев и Мансур Эдильбиев, осужденные за попытку подрыва поезда «Сапсан» в июне 2011 года.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отказалась поверить в существование «секретных тюрем» ФСБ.

Расследование о так называемых «секретных тюрьмах» ФСБ провел журналист Илья Рождественский и после отказа опубликовать его на РБК, передал материал Republic.