Потерпевший опознал «болотника» Бученкова «по волчьим глазам»

В Замоскворецком районном суде состоялось очередное слушание по делу Дмитрия Бученкова, которого обвиняют в массовых беспорядках и нападении на полицейских во время массовой акции протеста на Болотной площади 6 мая 2012 года. Явившиеся на судебное заседание свидетель и потерпевший опознали Бученкова как активного участника беспорядков.

Вызванный в качестве свидетеля сотрудник Росгвардии Роман Феляев рассказал, что видел, как человек в темной одежде с капюшоном несколько раз выбегал из толпы и наносил удары ногой сотрудникам полиции, стоявшим в оцеплении. Отвечая на вопрос судьи Семеновой, находится ли сейчас этот человек в зале суда, Феляев указал на обвиняемого.

Адвокат Бученкова Илья Новиков спросил свидетеля, обучался ли он как сотрудник полиции составлению словесного портрета, и получил утвердительный ответ. Тогда Новиков попросил свидетеля описать внешность человека с Болотной площади.

— Круглое лицо, тонкий нос… Овальное лицо, тонкий нос…

— Так круглое или овальное? – в один голос переспросили гособвинитель и судья.

– Овальное лицо, тонкий нос, тонкие губы, – продолжал свидетель, – рост примерно метр семьдесят.

Свидетель Феляев повторил слова потерпевшего Моисеева о том, что полицейские получили указание «запоминать всех активных граждан, которые участвуют в беспорядках».

Он рассказал о том, что сотрудники полиции после беспорядков обсуждали действия человека, чьи поступки «врезались в память» и вменяются теперь Бученкову. Об этом ранее говорил и Моисеев на слушаниях 12 июля. Так же, как и потерпевший Моисеев, Феляев назвал поведение человека с Болотной площади «наглым».

Адвокат Илья Новиков в комментарии «Новой газете» отметил, что схожие формулировки в ответах свидетелей и потерпевших, такие, как, например, «темный» цвет кепки человека, чьи действия вменяют Бученкову, могут свидетельствовать о том, что следствие «направляло свидетелей». По словам адвоката, люди, которые просмотрели видеозаписи событий шестого мая, цвет кепки знают.

Потерпевший Сергей Николаев, старший инженер Государственного управления Росгвардии, служивший в 2012 году в ОМОНе, в отличие от Феляева и Моисеева, назвал поведение человека с Болотной площади «шкодливым» и отметил, что именно им обвиняемый выделялся из толпы. Потерпевший рассказал суду, что во время рассечения толпы цепочкой из сотрудников ОМОНа Бученков два раза подбегал к нему и ударял ногой в область бедра. Николаев успел отметить, что, судя по ударам, нападавший «провокатор» имел боевую подготовку.

— Волчьи глазки такие. Волчьи глаза, злые. Страха не было у него. У него была какая-то цель, он ее четко выполнял, — вспоминал потерпевший.

Адвоката Новикова заинтересовало, почему Николаев был вызван на предварительный допрос сразу в качестве потерпевшего, а не свидетеля, если об ударах он рассказал следователю уже на допросе.

­— Потерпевший, вы можете ответить за следователя? ­— на всякий случай уточнила судья.

­— Не могу, я не юрист, ­— согласился с судьей потерпевший.

— В ходе допроса вы заявили, что не сможете опознать человека, который нанес удары, однако на очной ставке вы его опознали. С чем связаны эти противоречия? — задал еще один традиционный вопрос потерпевшему Бученков.

— Да нет никаких противоречий, — просто сказал Николаев. — Я тупо вспомнил.

— По каким признакам? — напирал Бученков.

— Глаза, и еще вы на родственника моего похожи.

— Так может, это он был? — быстро и холодно спросил обвиняемый.

— Нет, — с улыбкой сказал Николаев, — вот он как раз был в другом месте.

Напомним, Дмитрий Бученков отрицает свое участие в беспорядках. Ранее он заявлял, что с 5 по 7 мая 2012 года он находился у родителей в Нижнем Новгороде. В декабре 2015 года Бученков был задержан. Он провел более года в СИЗО, и в начале марта 2017 года был переведен на домашний арест.

Юлия Лукьянова