Путин запретил «уклонистам» от армии 10 лет работать на госслужбе

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому в госорганы запрещено нанимать граждан, не отслуживших в армии, в течение 10 лет. Текст документа доступен на официальном интернет портале правовой информации.

Согласно документу, военные комиссариаты должны проинформировать руководителей государственных и муниципальных органов о наличии у них уклонистов.

В законе также прописан порядок участия «уклонистов» в заседании призывной комиссии при вынесении решения о запрете. Если работодатель обнаружит, что нанял гражданина, не пожелавшего служить, он будет обязан уволить человека в течение 10 дней.

Госдума одобрила этот законопроект в третьем чтении 14 июля этого года.

Напомним, в 2013 году в России подписали закон, запрещающий осуществлять госслужбу уклонившимся от армии. Однако парламент Чечни обратился в Конституционный суд, потребовав отменить закон, так как он нарушает права на труд. В 2014 году норму признали незаконной.

Максим Прошкин