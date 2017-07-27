Во Франции пообещали выдавать туристические визы россиянам за два дня

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп намерен сократить срок выдачи виз для туристов из России до двух дней, сообщает Reuters.

Власти Франции намерены уменьшить срок ожидания туристических вид для еще девяти стран, среди которых Индия, Таиланд, Филиппины, Индонезия и т.д.

По мнению премьера-министра, данная мера поможет увеличить турпоток, который упал после произошедших в стране терактов.

Филипп добавил, что приоритетом для французов станет также сокращение очередей на паспортном контроле в крупнейших аэропортах страны.

Напомним, о смягчении Катаром визового режима для россиян стало известно в июле этого года.

Согласно новым правилам, граждане России смогут получить визу в Катар на один месяц без приглашения и одобрения МВД эмирата. Выдавать их будут по прилете в страну за 100 катарских риалов (около $27).

Для получения визы также необходим паспорт, действующий как минимум полгода после прибытия, бронь гостиницы, не менее $1500 и обратный билет, пишет издание.

Максим Прошкин