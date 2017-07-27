Задержанному в Греции россиянину предъявили обвинения в отмывании 4 млрд долларов

Комиссия присяжных в Сан-Франциско предъявила обвинению гражданину России Александру Виннику, которого задержали накануне на севере Греции, в отмывании четырех млрд долларов через криптовалюту, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Минюста США.

Russian held over bitcoin laundering linked to BTC-e exchange: sources https://t.co/F7A8AbVZv0 pic.twitter.com/AFid3Y438I — Reuters World (@ReutersWorld) July 26, 2017

По версии властей США, Винник отмывал деньги при помощи биржи криптовалют BTC-e. Его также подозревают во взломе японской биржи криптовалют Mt.Gox, которая перестала работать в 2014 году после кибератаки. Отмывание денег происходило через площадку Tradehill, уверены в США.

Ранее посольство России в Греции подтвердило информацию о задержании россиянина.

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Напомним, о задержании гражданина России стало известно 26 июля. Сотрудники правоохранительных органов Греции поймали Винника в отеле города Халкидики. В его номере было обнаружено два планшета, два ноутбука, пять мобильных телефонов, камера и четыре кредитные карты. Следственные действия происходили по запросу США.

Вашингтон намерен добиться экстрадиции Винника в США.

Максим Прошкин