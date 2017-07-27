Киев предложил Михаилу Саакашвили получить статус беженца

Власти Украины предлагали бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили, которого накануне лишили гражданства, получить статус беженца. Об этом политик рассказал в видеообращении в фэйсбуке.

«Сейчас меня хотят заставить получить статус беженца. Этого не будет! Я не собираюсь нигде оставаться и получать никакой статус! Я буду добиваться законного права вернуться в Украину!», — сказано в обращении.

По словам Саакашвили, президент Украины Петр Порошенко лишил гражданства «украдкой», пока экс-губернатора не было в стране.

Кроме того, политик заявил, что у него есть только украинское гражданство и с тех пор, как его получил, ни одного нового дела против него в Грузии возбуждено не было.

«Я больше украинец, чем большинство нынешних депутатов. Я люблю Украину всем сердцем, и я продолжу борьбу, здесь, в нашей Украине, несмотря ни на что!», — заключил политик.

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Накануне власти Украины аннулировали украинское гражданство Михаила Саакашвили, из-за того что он указал ложные сведения во время заполнения анкеты, пояснили в миграционной службе страны.

«В документах, которые заполнял бывший председатель Одесской ОГА было указано, что он не находится под следствием в Украине или за ее пределами, однако известно, что на территории Грузии Саакашвили был заочно арестован», — писали украинские СМИ.

Кроме того, в миграционной службе рассказали, что проверка гражданства Саакашвили началась после обращения народного депутата Андрея Лозового в прокуратуру.

Ранее Грузия, которую политик возглавлял, в декабре 2015 года также лишила гражданства Саакашвили.

Напомним, в ноябре 2016 года Михаил Саакашвили объявил о своей отставке. Он обвинил первых лиц государства в коррупции, а также заявил, что мэр Одессы и местного парламента якобы являются лидерами преступных кланов. После этого Саакашвили заявил о планах создать собственную партию на Украине.

Максим Прошкин