СК завершил расследование дела против экс-губернатора Кировской области Белых

Расследование уголовного дела против бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, которого подозревают в получении взятки размером в 400 тысяч евро, завершено, сообщает Следственный комитет России.

Ранее Мосгорсуд продлил арест экс-губернатору на три месяца до 24 сентября 2017 года.

Следствие объясняло ходатайство о продлении ареста необходимостью ознакомить сторону защиты с томами уголовного дела. По словам адвоката Андрея Грохотова, заключение Белых в следственном изоляторе негативно сказывается на его здоровье.

Напомним, Никиту Белых арестовали в июне 2016 года по подозрению в получении взятки. В конце марта 2017 года Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против бывшего губернатора.

По версии следствия, Белых получил взятки на общую сумму 400 тысяч евро за действия в пользу взяткодателя и контролируемых им предприятий «Нововятский лыжный комбинат» и «Лесохозяйственная управляющая компания». Никита Белых свою вину отрицает.

Против Никиты Белых возбудили еще одно дело о взятке по статье 290 УК России. Оно связано с возможным получением взятки в размере 200 тысяч евро от бизнесмена Эдуарда Ларицкого.

Адвокаты предлагали назначить домашний арест или выпустить Белых под залог 10 миллионов рублей.

Максим Прошкин